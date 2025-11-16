پخش زنده
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تاکنون ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در یزد تعیین تکلیف شدهاند و همزمان روند آمادهسازی و تکمیل زیرساختهای شهرک «پردیس زندگی» شتاب گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در جریان بازدید از شهرک «پردیس زندگی یزد» از تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در این استان خبر داد.
وی گفت: بیش از ۱۲ هزار متقاضی در یزد تأیید نهایی شدهاند و تاکنون ۱۰۵۴ قطعه زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت به آنان اختصاص یافته است.
نبیان با اشاره به پیشرفت ساخت مجموعه ۵۹۷ واحدی شهرک افزود: نمای بناها تکمیل شده و میانگین پیشرفت فیزیکی ساختمانها بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است.
بهگفته مدیرعامل ، متقاضیان میتوانند واحدهای خود را پس از اجرای اسکلت و دیوارچینی تحویل بگیرند تا مراحل نهایی را بر اساس سلیقه خود ادامه دهند.
نبیان افزود: دو فاز آمادهسازی شامل آسفالت، جوی و جدول، شبکههای آب، فاضلاب، بازچرخانی و برق در طرح بهطور کامل اجرا شده است.
وی گفت: ساخت فضای تجاری، مسجد و مدرسه نیز در دستور کار قرار دارد و ساخت مدرسه با مشارکت ۵۰ درصدی سازمان ملی زمین و مسکن و ۵۰ درصدی آموزشوپرورش و خیرین انجام میشود.
به گفته وی، متقاضیان میتوانند بسته به شرایط خود، واحدهای در حال ساخت را مطابق طرح جدید تحویل بگیرند یا از امکان واگذاری زمین برای ساخت گروهی استفاده کنند.
نبیان تأکید کرد:با تکمیل زیرساختها و تصمیمات جدید، روند بهرهبرداری از این شهرک سرعت بیشتری خواهد گرفت.