

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون دانشجویی دانشگاه مازندران با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها با هدف تامین نیاز‌های اصلی تحصیلی دانشجویان یکی از اولویت‌های مهم این دانشگاه است، گفت: راه اندازی خوابگاه‌های دانشجویی با ظرفیت حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر برای دانشجویان غیر بومی مازندران امسال راه اندازی شده است.

دکتر امامعلی شعبانی افزود: با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای پسران ۱۶۰ تخت امسال به ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی اضافه شده است.





او افزایش کیفیت غذایی دانشجویی را نیز یکی دیگر از برنامه‌های مهم این دانشگاه اعلام کرد و ادامه داد: چهار سالن غذاخوری با میانگین خدمات‌دهی به حدود هفت هزار وعده غذایی روزانه به دانشجویان، اساتید و کارمندان فعال است.

معاون دانشجویی دانشگاه مازندران گفت: توسعه مراکز مشاوره‌ای از جمله خواسته‌های دانشجویان بود که این ظرفیت امسال به سه برابر افزایش یافته است.

شعبانی افزود: با هدف افزایش شور و نشاط و بالندگی دانشجویان سالن ورزشی نشاط نیز امسال راه اندازی شده است.

او با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه معین استان امسال ۹۰ میلیارد ریال وام دانشجویی دریافت کردند، ادامه داد: پرداخت تسهیلات به دانشجویان همه رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی تا پایان سال ادامه دارد.





دانشگاه مازندران ۱۳ دانشکده و حدود ۱۲ هزار دانشجو دارد که که از این تعداد ۱۱ درصد در مقطع دکتری، ۲۵ درصد ارشد و ۶۴ درصد هم در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.