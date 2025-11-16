پخش زنده
امروز: -
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد قم با اشاره به نقش کتابخانههای مسجدی در پرورش اندیشه نوجوانان از فعالیت ۳۰۶ کتابخانه مسجدی در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام محمد رضا حیدری با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کتابخانههای مساجد در تربیت نسل نوجوان، بر اهمیت تقویت این پایگاههای فرهنگی تأکید کرد.
وی با اشاره به تبیین نقش کتابخانههای مساجد در ارتقای دانش و هویت نسل نوجوان به وضعیت کتابخانههای فعال در کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم پرداخت و گفت: در حال حاضر ۲۱۳ کانون مسجدی دارای مخزن کتابخانه و ۹۳ کتابخانه قفسهباز در سطح استان در حال خدمترسانی به نوجوانان، جوانان و علاقهمندان به مطالعه هستند که این آمار نشاندهنده سرمایه عظیم فرهنگی در بستر مساجد است؛ سرمایهای که اگر درست مدیریت و تقویت شود، میتواند به یکی از مؤثرترین بسترهای تربیت فکری و اخلاقی نسل آینده تبدیل شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد قم افزود: مسجد همواره خاستگاه علم و فرهنگ بوده است و فعال بودن کتابخانههای مسجدی، حلقه اتصال نوجوان امروز با میراث علمی و معنوی گذشته است.
حجتالاسلام حیدری با بیان اینکه کتاب در منظومه تربیتی اسلام، جایگاهی ویژه دارد، گفت: مطالعه در سنین نوجوانی تنها یک فعالیت آموزشی نیست؛ بلکه فرایندی هویتساز، شخصیتپرداز و اندیشهپرور است. نوجوانی، دورهای است که ذهن و روح آمادگی پذیرش مفاهیم عمیق، ارزشهای انسانی، آرمانهای معنوی و پرسشهای بنیادین را دارد. کتاب میتواند در این سنین، چراغی برای منطق، تحلیل، پرسشگری و رشد فکری باشد.
وی افزود: کتابخانههای مسجدی با منابع اصیل، غنی و متنوع خود، میتوانند نقشی بیبدیل در هدایت فکری و ایجاد عمق معرفت در نوجوانان ایفا کنند و بستری فراهم سازند که ذهنهای جوان در برابر جریانهای رسانهای و فرهنگی مخرب، مقاوم و هوشمند باشند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد قم با اشاره به چالشهای فرهنگی پیشروی نسل نوجوان گفت: نوجوان امروز در محیطی پر از جذابیتها و در عین حال تهدیدهای رسانهای رشد میکند. در چنین شرایطی، کتابخانههای مسجدی میتوانند پناهگاهی امن، آرامشبخش و هویتساز برای نوجوانان باشند و فرصت آشنایی آنان با میراث تمدنی اسلام، شخصیتهای تأثیرگذار، و منابع معتبر فرهنگی و اعتقادی را فراهم کنند.
حجتالاسلام حیدری افزود: کتابخانههای مسجدی صرفاً محل مطالعه نیستند؛ بلکه محیطی برای گفتوگو، تبادل فکری، مشاوره فرهنگی، برگزاری نشستهای کتابمحور، و ایجاد پیوند میان نوجوانان و مربیان فرهنگی به شمار میروند؛ پیوندی که میتواند نقش تعیینکنندهای در جهتدهی فکری و اخلاقی نسل جوان داشته باشد.
وی با تقدیر از کانونهایی که در راهاندازی، تجهیز و فعالسازی کتابخانههای مسجدی نقشآفریناند، گفت: از تمامی مسئولان کانونها که با دغدغه فرهنگی و نگاه تربیتی، کتابخانههای مسجدی را فعال نگه داشتهاند، صمیمانه سپاسگزاریم. این تلاشها در حقیقت سرمایهگذاری معنوی برای آینده جامعه است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد قم همچنین با قدردانی از کتابداران مساجد افزود: کتابداران مسجدی، با عشق، دلسوزی و تعهد، چراغ مطالعه را در دل مساجد روشن نگه داشتهاند. آنان با رفتار فرهنگی و ارتباط نزدیک با نوجوانان، تنها امانتدار کتاب نیستند؛ بلکه راهنما و همراه مسیر رشد فکری نسل آینده محسوب میشوند. تلاش این عزیزان در مسیر تمدنسازی اسلامی، ماندگار، ارزشمند و اثرگذار خواهد بود.
حجتالاسلام حیدری تصریح کرد: ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم، توسعه و تجهیز کتابخانههای مسجدی، تقویت شبکه کتابداران، بهروزرسانی منابع و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین را از اولویتهای جدی خود میداند. امیدواریم با همکاری مجموعههای فرهنگی، شاهد رونق هرچه بیشتر فرهنگ مطالعه در میان نوجوانان باشیم.