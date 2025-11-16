پخش زنده
امروز: -
در بسته خبری ۲۵ آبان "بهارستان شمال" به انتقاد از عملکرد صندوقهای درآمد ثابت و ضرورت شفافسازی در این حوزه اشاره شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاونت خبر صدا و سیمای مازندران در بسته ۲۵ آبان بهارستان شمال به مسائل مهمی از جمله انتقاد از صندوقهای درآمد ثابت، تقویت پدافند غیرعامل و پیگیری طرح های نیمهتمام بهداشتی و عمرانی پرداخته است.
تقویت پدافند غیرعامل در مازندران به عنوان یکی از محورهای اصلی این گزارش، با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی استان مورد تأکید قرار گرفته است.
این گزارش همچنین به امکانات و زیرساختهای بهداشتی محور سوادکوه پرداخته و لزوم توجه بیشتر به تجهیز و توسعه این مراکز را خاطرنشان کرده است.
از دیگر موارد مطرح شده در این بسته خبری، تأمین منابع مالی برای ساخت میدان شهید کشاورزیان بهشهر و همچنین ادامه پروژه بیمارستان ۱۶۷ تختخوابی نور است که هر دو از پروژههای مهم نیمهتمام استان محسوب میشوند.