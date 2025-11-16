۵ سانداکار کشورمان در رقابت‌های ووشو بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض، به مرحله نهایی راه یافتند و یک برنز هم نصیب ایران شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در نهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف رقبا رفتند.

سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف برنا توت از ترکیه رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت. شفیعی امشب برای کسب مدال طلا با نماینده مصر دیدار خواهد داشت.

سهیلا منصوریان، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف دریدی ایا از تونس رفت که با امتیاز عالی در همان راند نخست این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت. منصوریان امشب برای کسب مدال طلا با نماینده مصر دیدار خواهد داشت.

شهربانو منصوریان، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف منت‌الله علی از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر مقابل این ووشوکار سرسخت شکست خورد و به مدال برنز دست یافت. منصوریان قبل از شروع بازی‌ها با مصدومیتی سنگین از ناحیه پا مواجه بود.

امیرحسین همتی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف داستان اولو از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار زیرک و عنوان‌دار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت. همتی امشب برای کسب مدال طلا با نماینده مصر دیدار خواهد داشت.

عرفان محرمی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف محمد سلطانی از افغانستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت. محرمی امشب برای کسب مدال طلا با برنده نماینده قرقیزستان دیدار خواهد داشت.

فربد طالشی، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف مجادی منذر از تونس رفت که با نتیجه ۲ بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت. طالشی امشب برای کسب مدال طلا با نماینده مصر دیدار خواهد داشت.