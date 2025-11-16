امام جمعه مراغه گفت: میزان پرداخت زکات در این شهرستان با افزایش ۱۵ درصدی به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده در جلسه شورای زکات مراغه گفت:بیشترین سهم زکات جمع‌آوری‌شده مربوط به فطریه، گندم، جو، گوسفند و زکات مستحبی سیب است.

وی افزود: امسال ۳۱۳ اصله درخت مثمر سیب در طرح شجره طیبه پلاک کوبی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی زاده اضافه کرد: میوه این درختان به‌عنوان زکات مستحبی مصرف می‌شود.

امام جمعه مراغه گفت:زکات جمع‌آوری‌ شده در شهرستان در امور مختلفی همچون حمایت از نیازمندان، محرومیت‌زدایی، کمک به ازدواج جوانان و ساخت و مرمت مسکن نیازمندان هزینه می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده از شوری زکات خواست درآمد حاصل از زکات روستا‌ها برای حمایت از خانواده‌های نیازمند، محرومیت زدایی روستا‌ها و طرح‌های عمرانی روستا‌ها هزینه شود.

اکبر ابراهیمی رئیس کمیته امداد مراغه نیز در این جلسه گفت: باغداران این شهرستان در پرداخت زکات مستحبی سیب در کشور رتبه نخست را دارند.

ابراهیمی افزود:شورای زکات شهرستان مراغه در چهار حوزه زکات فطریه، گندم، گوسفند قربانی و سیب فعالیت می‌کنند.