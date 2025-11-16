پخش زنده
همزمان با ایام فاطمیه، یک نیکوکار یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد ، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را برای آزادی یک مادر زندانی از تبار سادات در قالب پویش «مهر فاطمی» اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، به مناسبت ایام فاطمیه، یکی از نیکوکاران شناختهشده یزد، با حضور در ستاد مردمی دیه استان یزد ، پرونده تعدادی از زنان زندانی جرائم غیرعمد را بررسی و در اقدامی خیرخواهانه، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را برای مشارکت در آزادی یک مادر زندانی سادات تأمین کرد.
این اقدام ارزشمند در چارچوب پویش سراسری «مهر فاطمی» انجام شده است؛ پویشی که با هدف کمک به آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد و حمایت از خانوادههای آسیبپذیر در ایام فاطمیه اجرا میشود.
مسئولان ستاد دیه استان یزد ضمن قدردانی از این حرکت خیرخواهانه، اعلام کردند که کمکهای مردمی نقش مهمی در آزادی زندانیان نیازمند، بهویژه زنان سرپرست خانوار دارد.
خیران و نیکوکارانی که تمایل به مشارکت در این طرح انسانی دارند، میتوانند کمکهای خود را از طریق حسابهای رسمی ستاد مردمی دیه استان یزد واریز کرده یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۶۲۹۸۲۰۰ تماس بگیرند.