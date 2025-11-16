پخش زنده
امروز: -
میزان سقط جنین غیر عمدی در شهرستان گلپایگان ۱۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ خانم جمالی کارشناس مادران شبکه بهداشت ودرمان گلپایگان در جلسه کارگروه اجتماعی شهرستان گفت: سن بالای مادران باردار، دیابت، چاقی، استعمال دخانیات و مصرف بی رویه قهوه و سن بالای پدر از مهمترین عوامل سقط جنین غیرعمدی در مادران است.
دراین جلسه همچنین برنامههای اجرایی روز جهانی ایدز، راهکارهای پیشگیری از ابتلا به HIV و ارتقای آگاهی عمومی بررسی و برنامههای حمایت از خانوادهها در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطرح و برای اجرای هماهنگ آنها تصمیمگیری شد.