سرپرست جهاد کشاورزی گتوند از آغاز طرح ملی پایش و مدیریت ناوگان ماشینآلات کشاورزی، نصب سامانه ردیاب (gps) و پایش سوخت تراکتورهای کشاورزی در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد حفیظی اظهار داشت: این طرح با هدف شفافسازی توزیع سوخت یارانهای، جلوگیری از انحراف گازوئیل اختصاص یافته به بخش کشاورزی و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از ناوگان فعال کشاورزی در این شهرستان با حضور مسئولین شهرستان و تعدادی از تراکتورداران شهرستان گتوند به اجرا درآمده است.
وی افزود: با نصب این سامانه، مصرف سوخت هر تراکتور به صورت هوشمند و بر اساس نوع فعالیت و سطح زیرکشت پایش میشود.
حفیظی تصریح کرد: سامانه پایش سوخت ماشینآلات کشاورزی با قابلیتهایی نظیر اندازهگیری سوخت مصرفی بر اساس سوخت وارد شده و برگشتی موتور، اندازهگیری دور موتور با سیستم موقعیتیاب ماهوارهای، میتواند به بهبود مدیریت مصرف سوخت در بخش کشاورزی کمک میکند.