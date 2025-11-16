پخش زنده
بخشی از تولیدات سه میلیون تنی یک واحد روغن صنعتی و روانکار در خوی به چهارده کشور در منطقههای اروپای شرقی، آفریقا و آمریکای جنوبی صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روند روبهافزایش تولید در واحدهای صنعتی خوی، جایگاه این شهرستان را در تامین نیاز صنایع کشور پررنگتر کرده است. کارخانه تولید روغن صنعتی و خودرو با گسترش خط تولید، پایش مداوم کیفیت و صادرات پایدار به چندین کشور، توانسته است نمونهای موفق از توان صنعتی استان را به نمایش بگذارد.
کارخانههای تولیدی خوی طی سالهای گذشته نقش قابل توجهی در تامین نیازهای صنعتی کشور داشتهاند و واحدهای مستقر در شهرک صنعتی این شهرستان در حال گسترش سهم خود در تولید و صادرات هستند. در میان این واحدها، کارخانه تولید روغن صنعتی و روغن خودرو با توسعه خطوط تولید و تمرکز بر پایش دائمی کیفیت، به یکی از واحدهای موفق تولیدی استان تبدیل شده است.
حامد اعرابی مدیر کارخانه گفت: ظرفیت فعلی تولید در این واحد به بیش از سه میلیون تن در سال میرسد و هماکنون ماهانه یک میلیون تن روغن صنعتی و روغن خودرو برای مصرف داخلی تولید میشود.
به گفته او، بخشی از تولیدات نیز از مسیر کشور همسایه به چهارده کشور در منطقههای اروپای شرقی، آفریقا و آمریکای جنوبی صادر میشود. این واحد صنعتی زمینهای جدیدی را برای گسترش فعالیت خریداری کرده است و برنامهریزی برای آغاز طرح توسعه در سال آینده انجام شده است. ادامه اجرای این طرحها میتواند ظرفیت اشتغال را از پانزده به پنجاه نفر افزایش دهد.
در ادامه فعالیت کارخانه، آزمایشگاه کنترل کیفیت با پایش مداوم نمونهها، نقش مهمی در حفظ جایگاه محصول در بازارهای خارج از کشور دارد و بر اساس ارزیابیهای انجام شده، ثبات کیفیت عامل اصلی افزایش درخواست خریداران خارجی است.
عادل حسنلو رئیس شهرکهای صنعتی خوی با اشاره به فراهم بودن زیرساختها و خدمترسانی کامل به واحدهای تولیدی گفت: حمایتهای ارائهشده در مرحله راهاندازی و تامین زیرساختها، زمینه فعال شدن واحدهای موفقی مانند رقمکاران ماوی را فراهم کرده است.
او این کارخانه را از واحدهای تاثیرگذار در تولید و صادرات استان میداند و میگوید فرآوردههای این واحد در چهار رده اصلی تولید شده و نقش قابل توجهی در ارزآوری دارد.
به گفته او، برنامههای پشتیبانی برای افزایش ظرفیت و گسترش صادرات این واحد همچنان ادامه دارد.
اکنون با تولید مداوم روغن صنعتی و روغن خودرو و حضور فعال در بازارهای صادراتی، این کارخانه به رونق اقتصادی خوی، تکمیل زنجیره تولید استان و افزایش ظرفیتهای صنعتی منطقه کمک میکند.
ادامه حمایت از چنین واحدهایی میتواند مسیر توسعه تولید در استان را بیش از پیش فراهم سازد.
