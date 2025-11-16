تیم ملی فوتبال فلسطین در دیداری تاریخی در ورزشگاه سن مامس در شهر بیلبائو و در حضور ۵۰ هزار تماشاگر به مصاف منتخب باسک رفت و در پایان با ۳ گل نتیجه را به حریف واگذار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این اولین بار بود که تیم فلسطین در خاک اروپا به میدان می‌رود و طی بازی هواداران بار‌ها نام فلسطین راه فریاد زدند و ضد نسل کشی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی به ویژه غزه شعار دادند.

در گوشه و کنار ورزشگاه تماشاگران پرچم فلسطین را به دست داشتند و پارچه نوشته‌هایی در تقبیح جنایات اسرائیل به نمایش گذاشتند. در این بازی همچنین مراسمی در بزرگداشت سلیمان العُبید کاپیتان سابق تیم ملی فلسطین که چندی قبل در صف انتظار دریافت کمک‌های انسانی به دست نیرو‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، برگزار شد.

برگزاری این بازی در هفته اخیر با حمایت اهالی مطرح فوتبال رو‌به‌رو شده بود و حتی پپ گواردیولا سرمربی تیم منچسترسیتی از آن استقبال کرد.

تیم ملی فلسطین همچنین قرار است سه شنبه شب در ورزشگاه مونته جوئیک دیدار دیگری برابر تیم منتخب ایالت کاتالونیا برگزار کند. گواردیولا در مورد این بازی گفت: بارسلون شهر صلح است. بازی سه شنبه برابر تیم کاتالونیا فقط یک بازی فوتبال نیست. بلکه دعوت به همبستگی بر ضد جنایت و نسل کشی خواهد بود. مطمئن هستم که هواداران ورزشگاه را پر خواهند کرد.

اوله گوئر پرِساس مدافع سابق بارسا نیز که در برگزاری بازی سه شنبه نقش مهمی ایفا کرده است تاکید کرد شرکت ورزشی پوما باید هر چه سریعتر دست از تولید پوشاک ورزشی تیم اسرائیل بردارد و بیش از این در جنایات این رژیم شراکت نکند.