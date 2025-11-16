پخش زنده
سرپرست پایگاه ملی محور ساسانی کرمانشاه- قصرشیرین، گفت: تعیین عرصه و حریم مجموعه نقش برجسته آنوبانینی در شهر سرپل ذهاب، قدیمیترین نقش برجسته خاورمیانه، با هدف صیانت از آثار تاریخی این محوطه و جلوگیری از هرگونه فعالیتهای مخرب انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید مرادی، گفت: عرصه و حریم مجموعه تاریخی نقش برجسته آنوبانینی در شهر سرپل ذهاب که به عنوان قدیمیترین نقش برجسته خاورمیانه شناخته میشود، با هدف حفاظت از آثار ارزشمند لولوبی و پیشگیری از آسیبهای انسانی و طبیعی مشخص شد.
سرپرست پایگاه ملی محور ساسانی، افزود: با مشخص شدن حدود عرصه و حریم این مجموعه که از مهمترین یادگارهای تاریخی قوم لولوبی محسوب میشود، فعالیتهایی از قبیل ساختوساز، معدنکاری و سایر اقدامات عمرانی در محدوده تعیینشده تحت کنترل و نظارت قرار میگیرند.
وی گفت: تعیین حریم این مجموعه نهتنها زمینه حفاظت مؤثرتر از اثر را فراهم میکند، بلکه بستر مناسبی برای طراحی مسیرهای بازدید و ایجاد امکانات گردشگری با کمترین آسیب به محوطه تاریخی فراهم می کند.
مرادی افزود: اجرای این طرح همراه با اطلاعرسانی عمومی، میتواند به افزایش آگاهی و شناخت مردم از اهمیت و ارزش فرهنگی نقش برجسته آنوبانینی و مجموعه آثار لولوبی منجر شود.
کتیبه یا سنگ نوشته آنوبانینی به عنوان قدیمیترین کتیبه تاریخی خاورمیانه با قدمت بیش از ۴۵۰۰ سال در حاشیه شهر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه قرار دارد که با شمارهٔ ثبت ۱۴۹ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
سنگنگارۀ دیگری نیز از آنوبانینی در نزدیکی آن وجود دارد که جداگانه و به شمارۀ ۱۵۰ ثبت شده است.