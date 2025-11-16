پخش زنده
امروز: -
بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم از اردیبهشت ماه امسال تاکنون از طریق بندر چابهار وارد کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به کاهش میزان تولید و خرید تضمینی گندم در کشور، تأمین نیاز مصرفی از مسیر واردات دنبال میشود و بندر چابهار بهدلیل ظرفیت بالا و عملکرد مثبت در اولویت شرکت بازرگانی دولتی برای واردات و تخلیه گندم قرار گرفته است.
محمدرضا سرگزی گفت: از ابتدای آغاز عملیات تخلیه در اردیبهشت ماه تاکنون، نه فروند کشتی بزرگ حامل گندم وارد بندر چابهار شد و حجم گندم تخلیه شده از این مسیر به بیشاز ۶۰۲ هزار تن رسیده است.
وی بیان کرد: حدود ۳۵ درصد گندم وارداتی در خود استان مصرف و بقیه نیز طبق برنامه حمل اعلامی شرکت بازرگانی دولتی، بلافاصله به سایر استانهای کشور ارسال میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامهریزی دقیق برای انتقال این محمولهها افزود: خوشبختانه روند تخلیه در چابهار بدون وقفه انجام میشود و کشتیها بلافاصله پس از پهلوگیری، مراحل ترخیص، اظهار و انتقال محموله به انبارها را طی میکنند.
سرگزی ادامه داد: برای تسریع در فرایند ارسال، در حال پیگیری صدور تعهد عدم مصرف برای سازمان غذا و دارو هستیم تا گندم وارداتی بهصورت حمل مستقیم به مقصد ارسال شود و زمان انتظار برای تأیید نهایی کاهش یابد.
گندم همزمان با طی مراحل قانونی به مقصد میرسد و پس از صدور گواهی سلامت، قابلیت مصرف در کارخانجات آرد کشور را خواهد داشت.