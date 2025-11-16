امروز: -
نشست خبری مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور

نشست خبری محمد حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور صبح امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد.
عکاس :امیر حسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ - ۱۴:۱۰
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ

