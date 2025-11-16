پخش زنده
سرپرست اداره بهزیستی کیش از اجرای طرح رایگان غربالگری سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار مددجو بهزیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، گفت: غربالگری سلامت جسمی بانوان سرپرست خانوار و مددجوی این نهاد براساس تفاهمنامه سازمان بهزیستی کشور و معاونت درمان وزارت بهداشت درحال اجراست.
او افزود: مقرر شده زنان سرپرست خانوار مددجوی سازمان بهزیستی آزمایش های سلامت جسمی را رایگان انجام دهند.
محمدرضا حیدرهایی، افزود: با همکاری مرکز بهداشت کیش، سلامت عمومی بانوان مددجوی بهزیستی شامل سنجش فشار و قند خون و آزمایش های تشخیصی کلی در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: برخی آزمایشهای تخصصی برای موارد ارجاعی با همکاری یکی از آزمایشگاههای کیش، برای تشخیص زودهنگام برخی سرطانهای شایع در حال انجام است.
سرپرست اداره بهزیستی کیش، گفت: ۵۰ درصد هزینه آزمایشها در قالب مسئولیت اجتماعی آزمایشگاه محاسبه شده و ۵۰ درصد باقی مانده نیز از محل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور تأمین خواهد شد.
محمدرضا حیدرهایی، گفت: تاکنون حدود ۱۰ درصد از بانوان گروه هدف به مرکز بهداشت مراجعه و برنامهریزی شده تا پایان سال، تمام مشمولان طرح بهزیستی، ارزیابی شوند.