اعزام کاروانهای عمره گزار دانشگاهی به سرزمین وحی، از امروز ۲۵ آبان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آیین بدرقه نخستین کاروانهای دانشگاهی به سرزمین وحی امروز، ۲۵ آبانماه در ترمینال سلام فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید محمد طاهری رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: نخستین کاروان عمره دانشجویی امروز از تهران و ساری به سرزمین وحی اعزام شدند.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به اعزام ۸ هزار نفر از دانشجویان و استادان در بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان، افزود: آخرین کاروان دانشگاهیان ۲۷ آذرماه اعزام میشود و هفتم دیماه به وطن بازخواهند گشت.
وی ادامه داد: اعزامها در گروه اول شامل بانوان مجرد است، سپس گروه دوم شامل استادان و متأهلین و در گروه سوم دانشجویان پسر اعزام خواهند شد و ۱۰ عقد زوج دانشجویی از جمله ویژه برنامههای این دوره از عمره دانشگاههیان است.
در بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان ۱۲۲ هزار نفر برای عمره دانشگاهیان ثبتنامکردند که از این تعداد ۸ هزار نفر به سرزمین وحی اعزام میشوند. سفر عمره از ۲۵ آبان آغاز شده و تا ۲۷ آذر ادامه دارد.
نخستین کاروان عمره دانشگاهیان، امروز ۲۵ آبان از ساری و تهران راهی سرزمین وحی شدند.