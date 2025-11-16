اعزام کاروان‌های عمره گزار دانشگاهی به سرزمین وحی، از امروز ۲۵ آبان آغاز شد.

آغاز اعزام دانشگاهیان عمره گزار به سرزمین وحی، از امروز

آغاز اعزام دانشگاهیان عمره گزار به سرزمین وحی، از امروز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آیین بدرقه نخستین کاروان‌های دانشگاهی به سرزمین وحی امروز، ۲۵ آبان‌ماه در ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طاهری رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: نخستین کاروان عمره دانشجویی امروز از تهران و ساری به سرزمین وحی اعزام شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به اعزام ۸ هزار نفر از دانشجویان و استادان در بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان، افزود: آخرین کاروان دانشگاهیان ۲۷ آذرماه اعزام می‌شود و هفتم د‌ی‌ماه به وطن بازخواهند گشت.

وی ادامه داد: اعزام‌ها در گروه اول شامل بانوان مجرد است، سپس گروه دوم شامل استادان و متأهلین و در گروه سوم دانشجویان پسر اعزام خواهند شد و ۱۰ عقد زوج دانشجویی از جمله ویژه برنامه‌های این دوره از عمره دانشگاه‌هیان است.

در بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان ۱۲۲ هزار نفر برای عمره دانشگاهیان ثبت‌نام‌کردند که از این تعداد ۸ هزار نفر به سرزمین وحی اعزام می‌شوند. سفر عمره از ۲۵ آبان آغاز شده و تا ۲۷ آذر ادامه دارد.

نخستین کاروان عمره دانشگاهیان، امروز ۲۵ آبان از ساری و تهران راهی سرزمین وحی شدند.