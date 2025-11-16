پخش زنده
امروز: -
شهرستان تنکابن در هفته بسیج میزبان پیکرهای مطهر سه شهید گمنام دفاع مقدس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید موسی حسیننژاد فرمانده سپاه تنکابن با اعلام این خبر گفت: این شهدا از امشب در مجموعه سپاه شهرستان مورد استقبال قرار گرفته و روز سهشنبه در قالب برنامههای معنوی شامل زیارت عاشورا، حضور در مدارس و محلات شهرستان مشایعت خواهند شد.
وی از برگزاری مراسم شب وداع با پیکرهای مطهر شهدا در سهشنبه شب در مصلی شهرستان تنکابن خبر داد و افزود: خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، پیشکسوتان و بسیجیان در این مراسم حضور خواهند داشت.
فرمانده سپاه تنکابن در ادامه با اشاره به برنامههای هفته بسیج گفت: ۵۸۴ عنوان برنامه در سطح شهرستان از ۳۰ آبان تا ۶ آذر برگزار میشود که شامل ۵۸ برنامه ورزشی، ۶ میز خدمت، ویزیت رایگان، ۲۰ برنامه قرآنی و ۵ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی است.
حسیننژاد از برگزاری اجتماع عظیم بسیجیان شهرستان در روز پنجم آذرماه به عنوان گل سرسبد برنامههای هفته بسیج خبر داد و گفت: در ۱۴ آذرماه نیز رزمایش گردانهای بیتالمقدس و کوثر با سناریوهای رزمی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.