فرمانده سپاه نینوا گلستان امروز با حضور در صداوسیمای گلستان با اشاره به اجرای رویداد ملی «گلستان ایران»در هفته سوم آذر، تاکید کرد: همه ظرفیت‌های این مجموعه در اختیار این رویداد مهم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار سیدموسی حسینی گفت: این رویداد، فرصتی است که همه توجهات به گلستان معطوف شود. همه اقوام گلستانی باید مورد توجه باشند. نسل جوان را باید ویژه دریابیم.

وی افزود: علاوه بر معرفی توانمدی‌ها، ظرفیت‌ها و مفاخر، و بیان دستاورد‌ها و اقدامات در حوزه محرومیت‌زدایی، از این فرصت همچنین باید جهت مطالبه‌گری بهره گرفت.

مدیرکل صداوسیمای گلستان نیز گفت: رویداد "ایران جان - گلستان ایران" اتفاق بزرگ و فرصت بی‌سابقه‌ای برای دیده شدن، امیدآفرینی، جذب سرمایه، توسعه و مطالبه‌گری است.

رسول شکری‌نیا ادامه داد: همه شبکه‌های سراسری و استان‌ها، یک‌هفته به استان گلستان می‌پردازند. همزمان، شبکه ۲۴ ساعته و دائمی تلوبیون به نام گلستان راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: همه تولیدات برای پخش در این رویداد، جدید است. در حوزه‌های مختلف به دنبال نشان‌دار کردن هستیم. شعار محوری در این رویداد، "گلستان نگارستان ایران - سرزمین برادری" است.