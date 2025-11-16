

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با پیگیری استاندار مازندران و حضور نماینده فدراسیون فوتبال در نوشهر، روند اصلاح و تکمیل استادیوم شهدای نوشهر وارد مرحله اجرایی شد؛ طرحی که قرار است با رفع نواقص اساسی، به ویژه ابعاد زمین مسابقه، زمینه‌ساز بازگشت تیم شهرداری به خانه خود باشد. ‎



استادیوم قدیمی شهدای نوشهر که سال‌هاست به دلیل نداشتن استاندارد‌های لازم امکان میزبانی مسابقات رسمی را ندارد، امروز محور جلسه‌ای با حضور نماینده فدراسیون فوتبال و مسئولان استانی قرار گرفت.



در این نشست، مشکلات متعدد این ورزشگاه از جمله رختکن‌ها، سکوها، مسیر‌های ورود و خروج و در مجموع ۲۴ ایراد اعلامی فدراسیون مورد بررسی قرار گرفت.



مهم‌ترین چالش این ورزشگاه، ابعاد زمین مسابقه است که خارج از استاندارد ساخته شده و به عنوان اولویت نخست تعیین شد. بر اساس تصمیم جلسه، شهرداری نوشهر موظف شد مقدمات اصلاح هندسی زمین را فراهم کند؛ اقدامی که نیازمند تملک بخشی از زمین‌های اطراف، به‌ویژه اراضی آموزشی خواهد بود.



استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه، قول مساعد داد تا حمایت‌های لازم برای تکمیل و رفع مشکلات ورزشگاه شهدای نوشهر در اختیار شهرداری قرار گیرد.



وی این اقدام را کاری اساسی و ماندگار دانست که با تحقق آن، مشکلات ورزشکاران و هواداران پرشور آن منطقه، برطرف شده و تیم فوتبال شهرداری نوشهر بار دیگر قادر خواهد بود در خانه‌ی خود به میدان برود.