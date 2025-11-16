دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه استمرار مداخلات غیرتخصصی در مرز‌ها برای صادرکنندگان چالش‌های جدی ایجاد کرده است، خواستار اجرای فوری مدیریت واحد مرزی و تسهیل ترخیص کالا برای صادرکنندگان خوش‌حساب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری اظهار کرد: رفع چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی خوزستان در مرزها، نیازمند اصلاح و به‌روز‌رسانی رویه‌های گمرکی در مبادی مرزی است.

وی با اشاره به تداوم دخالت دستگاه‌های مختلف در مرز‌ها گفت: این تعدد تصمیم‌گیری باعث توقف‌های غیرضروری و کندی روند صادرات شده و یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های بخش خصوصی، اجرای کامل مدیریت واحد مرزی بر اساس تکلیف قانونی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز افزود: برخی مداخلات توسط افرادی انجام می‌شود که صلاحیت تخصصی لازم را ندارند و همین امر اعتماد صادرکنندگان را تحت تاثیر قرار داده است.

عموری، با اشاره به تجربه توقف ۱۰ درصدی کالا‌های وارداتی به دلیل دریافت کد منشا ارز، خاطرنشان کرد: این تاخیر درباره کالا‌های فاسدشدنی خسارت‌زا بوده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، خواستار تدوین سازوکاری شد تا صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را به‌موقع انجام می‌دهند، شناسایی شوند و بتوانند با ارائه وثیقه یا چک، کالا‌های خود را به‌طور کامل ترخیص کنند.

وی همچنین به وضعیت مرز‌های مشترک با عراق پرداخت و گفت: تفاهم‌نامه‌های امضاشده میان دو کشور، از جمله تفاهم‌نامه ۱۶ بندی رؤسای کل گمرکات ایران و عراق، پس از انعقاد هنوز به مرحله اجرا نرسیده و اجرای این تفاهم‌نامه‌ها برای استان‌های مرزی از جمله خوزستان ضروری است.

عموری، درباره الزام قانونی صدور مجوز‌ها ظرف هفت روز کاری نیز بیان کرد: با وجود مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تایید معاون فنی گمرک ایران، برخی دستگاه‌های صادرکننده مجوز همچنان با تاخیر پاسخ استعلام‌ها را اعلام می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز پیشنهاد کرد: گمرک در موارد تاخیر غیرموجه، ترخیص کالا را با ضمانت‌نامه انجام دهد و سامانه‌ای برای کنترل زمان پاسخ‌دهی دستگاه‌ها در نظر بگیرد.

وی با اشاره به موضوع نمونه‌برداری واحد گفت: علی‌رغم تکلیف قانونی برای استفاده از یک نمونه مشترک توسط دستگاه‌های متولی، اختلاف نظر میان مراجع مربوطه موجب تکرار فرآیند نمونه‌گیری و افزایش زمان ترخیص شده است.

عموری در ادامه خواستار افزایش ساعات کاری گمرکات خوزستان شد و اظهار کرد: شرایط اقلیمی استان، به‌ویژه گرمای شدید تابستان، بر کیفیت کالا‌های حساس تاثیر می‌گذارد و ضرورت دارد زمان فعالیت گمرکات و امکان تردد کامیون‌ها در مرز‌های خوزستان افزایش یابد.

وی با اشاره به برگزاری نشست روسای اتاق‌های بازرگانی استانی با رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با محوریت بررسی مسائل تجارت خارجی گفت: در این نشست رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام گمرک، اعلام کرد اجرای مدیریت واحد مرزی، نمونه‌برداری واحد و کاهش زمان پاسخ‌دهی دستگاه‌های مجوزدهنده در چارچوب ساختار جدید نظام گمرکی دنبال خواهد شد.