به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدی‌پور با اشاره به توسعه و تکمیل دو واحد آموزشی در شهرستان حمیدیه با مشارکت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی، اظهار داشت: این پروژه‌ها شامل توسعه ۲ کلاس درس در مدرسه عفاف با زیربنای ۱۰۸ مترمربع و توسعه ۳ کلاس درس در مدرسه حضرت رقیه با زیربنای ۱۵۳ مترمربع است که با هدف تقویت زیرساخت‌های آموزشی در مدارس با تراکم بالای دانش‌آموزی شهرستان حمیدیه اجرا شده‌اند.

وی با تشریح ویژگی‌های فنی این دو مدرسه عنوان کرد: هر دو واحد آموزشی دارای کلاس‌های درس استاندارد، فضای اداری، سرویس‌های بهداشتی و محوطه‌سازی مناسب هستند و در اجرای آنها اصول ایمنی، مقاوم‌سازی و الزامات فنی به طور کامل رعایت شده است.

سعیدی‌پور با تأکید بر نقش توسعه این فضا‌های آموزشی در حمیدیه افزود: بهره‌برداری از این مدارس نقش مهمی در کاهش تراکم دانش‌آموزی، افزایش پوشش تحصیلی و ایجاد محیطی ایمن و مناسب برای یادگیری دانش‌آموزان این شهرستان دارد و گامی مؤثر در مسیر توسعه عدالت آموزشی در منطقه محسوب می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان همچنین با قدردانی از بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت‌های محلی تصریح کرد: مشارکت نهاد‌ها و جامعه محلی نقش مؤثری در اجرای این پروژه‌ها داشته و نشان‌دهنده اهمیت همراهی اجتماعی در توسعه فضا‌های آموزشی استان است.

سعیدی‌پور در پایان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای اداره‌کل تأکید کرد: نوسازی مدارس خوزستان اجرای پروژه‌های جدید در مناطق کم‌برخوردار را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش دارد با ایجاد فضا‌های آموزشی استاندارد، گام‌های مؤثری در جهت ارتقای عدالت آموزشی در سطح استان بردارد.