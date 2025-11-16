رییس‌کل دادگستری البرز البرز گفت: رشد ورودی پرونده‌ها به محاکم، میزان رسیدگی و مختومه‌سازی پرونده‌ها در استان البرز حدود ۳۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، حسین فاضلی هریکندی روز یکشنبه در نشست «شورای قضایی و معاونین دادگستری کل استان البرز» با حضور رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: بررسی داده‌های پنج‌ساله نشان می‌دهد ورودی پرونده‌ها از ۳۷۳ هزار فقره در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴۸۷ هزار فقره در سال گذشته رسیده که نشان‌دهنده تداوم روند افزایشی مراجعات قضایی است.

وی اضافه کرد: همزمان با افزایش ورودی، خروجی پرونده‌ها نیز به‌طور چشمگیری رشد یافته و از ۳۶۳ هزار فقره در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴۹۸ هزار فقره در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

فاضلی هریکندی گفت: در ۶ ماه نخست امسال، ابلاغ الکترونیک بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار فقره اوراق قضایی موجب صرفه جویی بیش از ۴۸۰ میلیارد ریالی در هزینه صدور و ابلاغ اوراق مختلف قضایی در استان البرز شد.

رییس کل دادگستری البرز افزود: از ۳۶۳ هزار فقره در سال ۱۳۹۸ با رشد نزدیک به ۳۸ درصدی به حدود ۴۹۸ هزار فقره پرونده در سال ۱۴۰۳ رسیده است، با کاهش قابل توجه ۳۲ درصدی همراه باشد و از نزدیک به ۷۷ هزار فقره پرونده در سال ۱۳۹۸ به ۵۱ هزار فقره پرونده در سال ۱۴۰۳ برسد.

وی گفت: ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در سال ۱۳۹۵ در استان فقط ۲۵ درصد بود که با تلاش‌های انجام شده در انتهای سال گذشته با جهش قابل توجه به ۹۸ درصد رسیده است؛ در ۶ ماه نخست امسال نیز در مجموعه‌های قضایی استان بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار ابلاغیه صادر شده است که از این تعداد بیش از یک میلیون و ۶۰۰هزار فقره در قالب ابلاغیه‌های الکترونیک بوده است که موجب صرفه جویی بیش از ۴۸۰ میلیارد ریالی در هزینه صدور و ابلاغ اوراق مختلف قضایی اعم از اخطاریه، احضاریه و دادنامه فقط در این مدت از امسال شده است.

وی یکی از دستاورد‌های استان که در راستای پیگیری و اجرای دستورات رییس قوه قضائیه بوده است «قرعه کشی قرار‌های کارشناسی» و توزیع عادلانه آن میان کارشناسان رسمی دادگستری بیان کرد و گفت: در مسیر نهادینه سازی و اجرای قرعه کشی الکترونیکی ارجاع قرار‌های کارشناسی، کمیته استانی نظارت بر امور کارشناسان و قرعه کشی» ذیل شورای معاونین دادگستری کل استان تشکیل شد و در نتیجه رصد منظم، هم اکنون ۴۱ درصد قرار‌ها از طریق قرعه کشی به کارشناسان ارجاع می‌شود که امیدواریم تا پایان امسال با رفع موانع و مشکلات سامانه‌ای، افزایش قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم.