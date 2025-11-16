به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در دیدار با مرزبانان و فرماندهان مرزبانی گیلان، امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی را مرهون خون پاک شهیدان و تلاش‌های شبانه روزی نیرو‌های مسلح دانست و گفت: در دنیای کنونی فقط افرادی که با مقاومت و ایثار پای کار ایستاده‌اند می‌توانند به اقتدار و شکوفایی برسند و مرزبانان ما با جانفشانی برای امنیت مرزها، سمبل ایثار و عشق به وطن هستند.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به ضرورت علم آموزی و توسعه مهارت‌ها افزود: دانش اندوزی و توسعه مهارت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید از آن غافل شد.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین در دیدار جداگانه با نیرو‌های یگان ویژه گیلان با اشاره به تلاش‌های مستمر نیرو‌های ما در موفقیت ایران اسلامی گفت: رهبری ستون هر خیمه است و انقلاب‌های دنیا با رهبری مدبرانه موفق می‌شود و رهبر فرزانه از برترین رهبران دلسوز و کارآمد دنیاست که باعث افتخار و مباهات ماست.

آیت الله فلاحتی به جایگاه ویژه نیرو‌های مسلح اشاره و تصریح کرد: این نیرو‌ها از دلایل ثبات انقلاب اسلامی و بقاء اقتدار ایران اسلامی هستند.

سردار بازگیر فرمانده مرزبانی گیلان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت از مرز‌ها گفت: مرزبانان این مرز و بوم برای محافظت از مرز‌های کشور شبانه روز آماده خدمت رسانی به خاک پاک میهن هستند.

وی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه مرزبانان افزود: برای حفاظت از مرز‌ها چشم‌های بیدار مرزبانان همیشه هوشیار است تا رویداد‌های مرز‌ها را ثبت و تحلیل و بررسی کنند.

سرهنگ سید طه موسوی فرمانده یگان ویژه گیلان نیز در این دیدار گفت:

ماموران یگان ویژه از پاک‌ترین و زبده‌ترین ماموران نظامی کشورند که همیشه در همه عرصه‌ها آماده خدمت رسانی هستند.

وی افزود: پشتیبانی نیرو‌های مسلح، پاکسازی‌ها در زمان بحران و همیاری پلیس تخصصی از مهمترین فعالیت‌های یگان ویژه است.