به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات هندبال بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان، از ساعت ۱۲:۳۰ امروز به وقت تهران تیم ملی هندبال مردان ایران مقابل مالدیو به میدان رفت.

شاگردان رافائل کاستیلو از همان ابتدای کار برتری خود را به حریف دیکته کردند و در نهایت با ارائه یک بازی برتر یک برد پرگل را مقابل مالدیو با نتیجه ۵۷ - ۱۴ به ثبت رساندند.

در دیگر بازی امروز از گروه A تیم قطر با نتیجه ۴۱-۲۴ از سد امارات عبور کرد تا صدرنشینی خود را قطعی کند.

بدین ترتیب روز سه شنبه دیدار تیم‌های ایران و امارات که هر کدام یک برد و یک باخت را در کارنامه دارند، تعیین کننده تکلیف تیم دوم صعود کننده از این گروه خواهد بود.

مسابقات هندبال بازی‌های همبستگی اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان ماه در دو بخش مردان و زنان برگزار می‌شود.