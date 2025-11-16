رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل وزارت صمت گفت: با راه اندازی سامانه اعتباری توسط این ستاد، بخشی از مشکل عرضه و تقاضای گواهی اسقاط و نبود نقدینگی خودروسازان و مراکز اسقاط رفع شده است.

محمدصادق حاتمی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما درباره وضعیت اسقاط خودرو‌های فرسوده در کشور افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۲ مکلف به اسقاط خودرو‌های فرسوده شد و در سه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار دستگاه و از سال ۱۴۰۲ با تصویب آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تاکنون حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: روند اسقاط خودرو‌های فرسوده در سال ۱۴۰۳ جهشی بود به طوری که ۳۴۹ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شد، یعنی به طور میانگین روزی ۹۵۰ دستگاه خودروی فرسوده و در ابتدای سال ۱۴۰۴ این روند ادامه داشت، اما به دلایلی روند اسقاط با سیر نزولی مواجه شد؛ البته در حال حاضر فرآيند اسقاط به ریل قبلی خود بازگشته است و به سوی اسقاط روزانه ۹۰۰ دستگاه خودروی فرسوده پیش می‌رویم.

وی ادامه داد: عمده دلیل کاهش اسقاط خودرو‌های فرسوده از ابتدای امسال، محل مصرف گواهی‌های اسقاط سال ۱۴۰۳ مشخص نبود یعنی سرمایه گذاری گسترده‌ای توسط مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده صورت گرفت به طوریکه بسیاری از گواهی‌های اسقاط تولیدشده، محل مصرفی نداشت.

حاتمی اضافه کرد: محل مصرف گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده بدین معنی است که اسقاط از مسیر تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو انجام می‌شود یعنی به ازای هر ۴ خودروی تولیدی یا ۲۵ درصد تولید ماهانه خودروسازان بر اساس آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اسقاط صورت می‌گیرد و بر اساس جدول ماده ۸ این آئین نامه برای واردکنندگان خودرو، جدول ضرایب اسقاط وجود دارد که به ازای هر خودرو بر اساس میزان ارزبری و رتبه انرژی آن گواهی اسقاط خریداری می‌شود.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو با اشاره به روند مناسب اسقاط در فرودین ماه امسال با یکصد هزار دستگاه خودروی فرسوده و تولید ۳۸۰ هزار گواهی اسقاط گفت: یکی دیگر از دلایل کاهش امسال اسقاط خودرو‌های فرسوده به نوعی احتمال خطر سرمایه گذاری در اسقاط خودرو‌های فرسوده را شاهد بودیم. همچنین راه اندازی وب سرویس مشترک میان ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و ناجا که برای مدتی این سامانه قطع و از دسترس خارج شد.

وی افزود: روند نزولی اسقاط خودرو‌های فرسوده تا تیرماه ادامه داشت و سپس روند اسقاط از تیرماه تا ۲۰ آبان با رشد ۱۰۰ درصدی همراه شد به طوری که از ابتدای امسال تا ۲۰ آبان، تعداد ۱۳۸ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است.

حاتمی ادامه داد: آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو انتهای سال ۱۴۰۲ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، اما تعهد اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در برنامه هفتم پیشرفت در خردادماه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت، بنابراین هدف گذاری ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده مبنای تنظیم آئین نامه اجرائی نبوده است؛ به همین دلیل آئین نامه اجرائی قانون ساماندهی صنعت خوردو باید بازنگری، اصلاح و بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شود.

وی اضافه کرد: بازنگری و اصلاح آئین نامه اجرائی قانون ساماندهی صنعت خودرو در دست بررسی است و پس از تصویب کمیسیون زیربنایی می‌توانیم شاهد رشد اسقاط خودرو‌های فرسوده باشیم؛ عمده مواردی که در آئین نامه اجرائی در حال بازنگری و اصلاح مربوط به ضرایب اسقاط است یعنی چه تعداد خودرو باید در ازای هر خودرو تولیدی و وارداتی، اسقاط شود و همچنین افزودن کاربری‌های جدید خودرو‌های فرسوده از جمله خودرو‌های امدادی و تجاری به این آئین نامه است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو گفت: بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون ساماندهی صنعت خودرو، مکلف هست به ازای هر ۴ دستگاه خودروی تولیدی، یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود، اما در آئین نامه مصوب سال ۱۴۰۲ میزان اسقاط کمتر بوده و به ازای هر ۴ خودرو یک گواهی اسقاط در نظر گرفته شده بود.

وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته در مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده، مازاد گواهی اسقاط وجود داشت، بنابراین مشکل سرمایه در گردش این مراکز افزایش یافت البته برخی مراکز اسقاط با در دست داشتن نقدینگی توانستند فرایند اسقاط خودرو‌های فرسوده را ادامه دهند، اما بسیاری از مراکز این امکان را نداشته و با کمبود نقدینگی به دلیل دریافت نکردن مطالباتشان از خودروسازان مواجه شدند.

حاتمی گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده، خودروسازان در حال پرداخت مطالبات مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده هستند که باپرداخت بدهی ها، اسقاط خودرو‌های فرسوده تا پایان سال روند افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل وزارت صمت، سامانه‌ای اعتباری را فعال کرده است که همه فرآیند عرضه و تقاضای گواهی اسقاط در این سامانه اجرا می‌شود به طوری که به خودروسازان کمک می‌شود تا با توجه به شرایط مالی و نقدینگی‌شان به راحتی گواهی اسقاط تهیه و شماره گذاری خودرو‌های تولیدی شان را به انجام برسانند.