چهار ورزشکار و یک مربی خوزستانی در سیزدهمین اردوی متصل به اعزام تیم ملی پاراوزنهبرداری جوانان حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آخرین اردوی تیم ملی پاراوزنهبرداری جهت حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵، از امروز یکشنبه ۲۵ آبان در تهران آغاز شد که رضا حسینوند، رضا عنایتالهی، محمد کریمنیا و سید امیرعلی رشیدیمهر به عنوان ورزشکار در این اردو حاضر هستند.
همچنین هدایت تیم ملی پاراوزنه برداری بر عهده غلامحسین چلتوککار مربی خوزستانی است.
این اردو تا ۱۶ آذر در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ادامه خواهد داشت.