مدیر توزیع برق اندیمشک گفت: شبکه برق این شهرستان باوجود بارندگی شدید در شهرستان، پایدار است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا داچک به خبرنگار ما گفت: تمامی شبکه توزیع برق فشار متوسط و ضعیف در نقاط مختلف شهرستان، بخشهای مرکزی و الوار گرمسیری پایدار و برقرار است و پس بارش رحمت الهی در ساعت اولیه امروز در سطح شهر نقاط احتمالی که ممکن بود باعث خاموشیهای ناخواسته شود بازدید میدانی و بهروزرسانی شد.
وی افزود: از آنجا که توزیع برق شهرستان همواره آمادگی کامل برای مقابله با شرایط بحرانی را دارد، با وجود بارندگی شدید شب گذشه گروههای عملیاتی در حالت آماده باش کامل بوده و رفع نواقص شبکه فشار متوسط و ضعیف در سطح شهر توسط گروه خط گرم و بدون اعمال خاموشی انجام شد و شبکه برق شهرستان برقرار و پایدار است.
داچک ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکلات شبکه برق مراتب را به سامانه ۱۲۱ مرکز اتفاقات برق اطلاع دهند.