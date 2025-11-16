پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی در یزد با ارائهی یک چشمانداز جامع برای پروژههای جدید مسکونی، گفت: هدف این طرحها صرفاً تامین سرپناه نیست، بلکه خلق محیطی امن، آرام و امیدبخش برای ساکنان است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در نشست شورای مسکن یزد اظهار داشت: پروژههای جدید مسکونی باید فراتر از فراهمآوردن امکان سکونت عمل کنند و تمرکز اصلی ما بر ایجاد امید و اعتماد در میان مردم از طریق تأمین یک محیط امن و آرام است.
وی با اشاره به ابعاد روبنایی که لازمهی کیفیت زندگی در این طرحهاست، افزود: توجه به فضای آموزشی در کنار طرحهای مسکن، امری ضروری است. هر چقدر تلاشها در حوزه مسکن بیشتر شود، میزان امیدآفرینی در جامعه نیز افزایش خواهد یافت و به همین منظور از تمامی مسئولان ذیربط و فرمانداران درخواست میشود با تشکیل شورای مسکن در شهرستانها، دغدغههای این حوزه را کاهش دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، نگاه ویژهای به فضاهای تجاری و مذهبی داشت و بیان کرد: بررسی نیاز به فضاهای تجاری در کنار ساخت مسکن حیاتی است تا ضمن تامین نیازهای اقتصادی روزمره، کیفیت زندگی ساکنان بهبود یابد.
در بخش دیگری از سخنانش، نبیان به موضوع مساجد پرداخت و اظهار کرد: یکی از نیازهای روبنایی مهم، توجه به ساخت مساجد است که باید فراتر از فعالیت محدود کنونی (ساعات نماز مغرب و عشا) عمل کنند. در همین راستا، طرحهای جدید مساجد باید شامل فضایی برای امام جماعت و خانه عالم باشند تا امکان اقامه تمامی نمازهای پنجگانه (صبح، ظهر و عشا) در ساعات مختلف روز فراهم شود. این اقدام نه تنها نقش معنوی مساجد را احیا میکند، بلکه آنها را به محلی برای پاسخگویی به سوالات دینی و شرعی مردم تبدیل میسازد.