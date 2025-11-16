معاون امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم گفت: سازوکار ملی برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن با مشارکت دستگاه‌های حاکمیتی و نهاد‌های آموزشی تدوین و عملیاتی شده است و استان‌های پیشرو، به‌ویژه خراسان جنوبی، به‌عنوان الگو معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمدرضا شفیعی معاون امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند با اشاره به فعالیت‌های قرآنی این استان افزود: در دوره اخیر، مسئولیت جریان حفظ به شورای توسعه سپرده شده است تا با جایگاه حاکمیتی بالاتر، برنامه حفظ قرآن در کشور، سازمان‌یافته و جدی پیگیری شود.

حجت‌الاسلام شفیعی ادامه داد: قرارگاه‌های مردمی برای حمایت از برنامه‌های حفظ و تدبر در کشور تشکیل شده و این اقدام با هدف ایجاد انسجام ملی در اجرای دستور مقام معظم رهبری انجام شده است.

وی گفت: خراسان جنوبی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در شاخص‌های کمیت، کیفیت و پیشرفت فعالیت‌های قرآنی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی گفت: پس از وقفه‌ای که در دوران کرونا ایجاد شد و فرصت ارزیابی استان‌ها فراهم نشد، در این دو سال اخیر خراسان جنوبی توانست الگوی موفقی در گسترش فعالیت‌های قرآنی باشد.

معاون امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم با بیان اهمیت حفظ ۲۰۰ آیه‌ای قرآن، گفت: طرح حفظ ۲۰۰ آیه‌ای که به دستور مقام معظم رهبری اجرایی شد، هدفش ایجاد گفتمان قرآنی در جامعه و توسعه فهم و تدبر در آیات است و در این زمینه، استان‌ها به عنوان نمونه‌های موفق معرفی می‌شوند و خراسان جنوبی پیشرو بوده است.

حجت‌الاسلام شفیعی افزود: در کل کشور، بحث تدبر و فهم قرآن به طور جدی پیگیری نشده بود، اما با تشکیل کمیسیون ملی تدبر قرآن کریم، این جریان با محوریت شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی کشور تقویت شده است و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تدبر در این کارگروه جمع شده‌اند.

* سازوکار ملی برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کشور اجرایی شد

وی تاکید کرد: حفظ قرآن مقدمه‌ای برای فهم و تدبر است و برنامه‌های توسعه‌ای که در این مدت شکل گرفته است، به گسترش عمل به آموزه‌های قرآن در جامعه کمک می‌کند.

معاون امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم افزود: همچنین اعتبار قابل توجهی از بودجه دارالقرآن کشور به کارگاه‌های عمومی، تخصصی و مدرسی اختصاص یافته است تا جریان تدبر در استان‌ها به شکل منسجم پیگیری شود.

حجت‌الاسلام شفیعی با اشاره به موفقیت‌های استان خراسان جنوبی گفت: اقدامات گسترده‌ای که در استان انجام شده، شامل کارگاه‌های عمومی، یک‌روزه، تخصصی و مدرسی برای عموم مردم و فعالان قرآنی است و این استان توانسته است به الگویی موفق برای دیگر استان‌ها تبدیل شود.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان با حمایت استاندار و حضور خادمان قرآن با قوت ادامه دارد.

معاون امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم اضافه کرد: پیش از این توجه به تدبر و فهم قرآن در کشور پراکنده بود، اما اکنون با فعالیت منسجم شورای توسعه، برنامه‌ها به صورت ملی پیگیری می‌شود و هدف از این اقدام، تربیت حافظان قرآن، توسعه تدبر و فهم آیات، ایجاد گفتمان قرآنی در جامعه و ارتقای عمل به دستورات قرآن است.