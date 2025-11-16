پخش زنده
امروز: -
مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش گفت: بیمارستان نظام مافی شوش موفق به کسب درجه یک اعتباربخشی کشوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مالک سعد اظهار کرد: در بررسی فرآیندهای اجرایی، ارتقای کیفیت خدمات و اصلاح ساختار مدیریتی، بیمارستان نظام مافی شوش موفق به کسب درجه یک اعتباربخشی کشوری شد.
وی افزود: ارتقای زیرساختها و خدمات اورژانس، بازنگری پروندههای پزشکی، ساماندهی نظام پذیرش بیماران، آموزش هدفمند کارکنان، افزایش ایمنی بیمار و تقویت نظارتهای داخلی از جمله اقدامات مهمی است که در جهت ارتقای کیفیت و بهبود روند ارائه خدمات و اصلاح فرآیندهای درمانی در این بیمارستان انجام شد.
دکتر سعد با قدردانی از حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بیشک بدون حمایت و پیگیریهای مستمر دانشگاه و نماینده مجلس، با توجه به محدود منابع، دستیابی به این موفقیت امکانپذیر نبود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش تاکید کرد: تداوم اصلاح فرآیندها، افزایش رضایتمندی شهروندان و گسترش خدمات تخصصی در سطح شهرستان، هدفی است که شبکه بهداشت و درمان با جدیت دنبال میکند و این مسیری است که با برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و همراهی کارکنان میتواند الگوی موفقی برای سایر مناطق نیز باشد.