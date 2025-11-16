به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌الله فضل‌الله‌پور در جلسه نماد دانش‌آموزی با اشاره به ضرورت توجه عملی به مسائل اجتماعی اظهار کرد: در حوزه آموزش‌وپرورش باید از ظرفیت فرمانداران در شهرستان‌ها استفاده شود و مبتنی بر محتوای برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی به‌طور هدفمند دنبال شود.

وی افزود: لازم است در تمامی بخش‌ها و شهرستان‌ها شورای آموزش‌وپرورش به‌صورت منظم و مستمر برگزار و بر روند اجرای مصوبات آن نظارت شود تا تصمیمات این شورا اثرگذاری واقعی بر وضعیت دانش‌آموزان داشته باشد.

فضل‌الله‌پور با تأکید بر ضرورت توجه به جغرافیای پراکندگی آسیب‌ها در استان گفت: اقدامات مداخله‌ای باید با بهره‌گیری از جدیدترین روش‌های آموزشی و روان‌شناختی اجرا شود تا پاسخگوی نیاز‌های واقعی دانش‌آموزان در مناطق مختلف باشد. همچنین نشاط اجتماعی باید به‌صورت مداوم در دستور کار مدارس قرار گیرد و برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی برای آن تدوین شود.

معاون استاندار خوزستان بر تعامل قوی بین‌دستگاهی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی حوزه دانش‌آموزی تأکید کرد و افزود: ورود جدی نهاد‌های مرتبط و هم‌افزایی در اجرای برنامه‌های مشترک بدون شک سلامت مسیر آموزش را تضمین خواهد کرد.

وی تصریح کرد: به منظور تقویت اجرای طرح نماد (نظام مراقبتی اجتماعی دانش‌آموزان) در خوزستان، تمامی برنامه‌های مرتبط با حوزه دانش‌آموزی باید ذیل این طرح تعریف و پیاده‌سازی شوند تا اثرگذاری اقدامات به شکل یکپارچه و منسجم افزایش یابد.

بر اساس اطلاعات موجود، طرح نماد با مشارکت نهادهایی، چون آموزش‌وپرورش، قوه قضائیه، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دستگاه‌های حمایتی ازجمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در سطح کشور اجرا می‌شود. این طرح شامل آموزش، غربالگری، مصاحبه‌های تشخیصی و درمانی برای مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان است و هدف آن کاهش آسیب‌های رفتاری و ارتقای سلامت روانی دانش‌آموزان در فرآیند تحصیلی است.