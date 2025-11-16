افزایش ۵۳ درصدی دستگیریهای محکومین متواری
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اجرای طرح عملیاتی دستگیری محکومین متواری و تحت تعقیب، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد افزایش ۵۳ درصدی دستگیری محکومان متواری بودهایم که این رشد چشمگیر نتیجه پایش لحظهای و تلاش شبانه روزی کارآگاهان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار قنبری با اشاره به اجرای طرح «فوق العاده دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب» با تشریح ابعاد این عملیات سراسری، اظهار داشت: یکی از ماموریتهای بنیادی و اولویت دار پلیس آگاهی، شناسایی، ردیابی و دستگیری محکومان متواری و افراد تحت تعقیب میباشد؛ افرادی که به دلیل سوابق مجرمانه سنگین و تاثیر مستقیم بر امنیت عمومی باید به صورت مستمر تحت پایش و کنترل دقیق قرار گیرند.
چرایی اولویت داشتن محکومان متواری
وی با بیان اینکه محکومان متواری معمولا از مرتکبان جرایم مهمی همچون سرقتهای خشن، جرایم جنایی، کلاهبرداریهای کلان و جرایم سازمان یافته هستند، افزود: این افراد با وجود صدور حکم قطعی، از اجرای عدالت فرار کرده و هر لحظه امکان دارد دوباره وارد چرخه جرم شوند به همین دلیل رصد و کنترل آنان یکی از اولویتهای دائمی و غیرقابل اغماض پلیس آگاهی است.
افزایش چشمگیر ۵۳ درصدی دستگیریها در سال جاری؛ نتیجه تلاش مضاعف و پایش لحظهای
رئیس پلیس آگاهی فراجا اضافه کرد: پلیس آگاهی در سال جاری با اتکای به فناوریهای پیشرفته و توان تخصصی نیروهای زبده، توانسته است مسیر فرار را برای بسیاری از محکومان متواری مسدود و آنان را در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی کند.
اجرای طرح و نتایج به دست آمده
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: این طرح از ۲۰ تا ۲۸ مهر ماه سال جاری در سراسر کشور و با بهره گیری کامل از ظرفیتهای فنی و عملیاتی ردههای متناظر پلیس آگاهی اجرا شد که در این بازه زمانی در مجموع تعداد ۶۲۱ نفر محکوم متواری شناسایی و دستگیر شدند.
وی با اشاره به تلاش شبانه روزی کارآگاهان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۵۳ درصدی دستگیری محکومان متواری بودهایم که این رشد چشمگیر نتیجه ارتقای اشراف اطلاعاتی، پایش لحظهای، همکاری بین استانی، حضور عملیاتی افسران در میدان و همچنین اجرای طرحهای هدفمند بوده است.
سردار قنبری با تاکید براینکه پلیس آگاهی با قاطعیت مسیر شناسایی و دستگیری محکومان متواری را ادامه میدهد، خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است، اجازه نخواهیم داد هیچ فرد تحت تعقیب یا محکومی از چرخه عدالت فرار کند؛ با تقویت تجهیزات هوشمند، توان عملیاتی و اشراف اطلاعاتی این روند با قدرت بیتشری ادامه خواهد یافت.