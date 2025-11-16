به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مؤدیانی که تا روز ۲۶ آبان ماه، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۴ از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات برارزش افزوده ابرازی در اظهار نامه و ماده ۳۷ قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مستردشده تا تاریخ یادشده می‌شوند.