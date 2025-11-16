به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی گیلان در جلسه افتتاحیه نظارت عالی ستاد کل نیرو‌های مسلح از استان گیلان در حوزه تربیت و آموزش که با حضور فرماندهان نیرو‌های مسلح گیلان در سالن شهید سلیمانی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امروز پیچیدگی‌های جامعه و تهدیدات موجود، ضرورت توجه جدی‌تر به آموزش‌های عملی را دوچندان کرده است و بر اساس تدابیر ستاد کل، ۷۰ درصد آموزش‌ها باید عملی و ۳۰ درصد تئوری باشد.

سردار حسین حسن پور با اشاره به حضور فرماندهان سپاه قدس گیلان، نیروی دریایی ارتش، مرزبانی و فرماندهان آموزشی فراجا افزود: تعامل تنگاتنگ میان سپاه، ارتش، فراجا، بسیج و وزارت دفاع، یک ظرفیت ارزشمند برای ارتقای مأموریت‌ها است و این هم‌افزایی نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار کشور دارد.

فرمانده انتظامی استان گیلان با قدردانی از معاونت تربیت و آموزش ستاد کل و اعضای هیئت ارزیابی، تأکید کرد: این دوره‌ها فرصت مناسبی برای انتقال تجربه، تقویت مهارت‌های میدانی و تسریع در روند توسعه مأموریت‌ها است.