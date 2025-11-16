پخش زنده
درباره طرحهای توسعهای بدون مجوز، سفیدشویی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان امروز در صد و نود و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: صنایع به اصفهان در سه بعد ایجاد آلایندگی و حملونقل، نپرداختن و مسئولیت اجتماعی که مبلغ کمی از آن به شهر اصفهان میرسد آسیب میزند.
علی صالحی تاکید کرد: اگر قرار است صنایع به مأموریتهای خود در اصلاح حملونقل، اصلاح آلایندگی و پرداخت عوارض رسیدگی کنند، محیط زیست و مدیریت استان هم باید چشم خود را روی درآمدها و مسئولیتهای اجتماعی ببندد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در رابطه با طرحهای توسعهای که مجوز ندارد، سفیدشویی انجام میشود، افزود: در شمال و جنوب اصفهان برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، بهدلیل همین پرداختها، چشم خود را بر مسائل بستهاند؛ اگر قرار است مصلحت پنج میلیون نفر در نظر گرفته شود، باید چشم خودمان را روی این پرداختهای کوتاه مدت ببندیم.
وی تاکید کرد: هر یک ریالی که از تعهدات دولت بابت حملونقل، مترو، عوارض آلایندگی و سوخت به شهر اصفهان تزریق شده است باید در حوزه حملونقل عمومی و مترو هزینه شود و به اطلاع تمام مردم برسد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان هم در این نشست گفت: امروز همه دغدغههای مردم، از آب تا اقتصاد، از هوا تا معیشت، برای ما روشن است و اصفهان باید همچنان الگوی مقاومت، پیشرفت و وفاداری به آرمانهای شهیدان انقلاب باشد.
محمد نورصالحی همچنین با گرامیداشت روز حماسه و ایثار مردم اصفهان افزود: امروز روز ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، روزیست که نامش نه فقط در تقویم، بلکه در قلب تاریخ ایران ثبت شده است.
وی گفت: در جنگ دوازدهروزه اخیر، اصفهان نیز همانطور که در دفاع مقدس، جبهه مقاومت و مدافعان حرم پیشرو بود، در این میدان جدید هم سهم بزرگ و افتخارآمیزی دارد.