به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش ابتدایی استان گفت: بسته آموزشی و تربیتی «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم اجتماعی، سیاسی و ملی و تبیین دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی طراحی و تدوین شده است.

نصرت‌الله محمودی‌ثانی افزود: این طرح را گامی مؤثر در بازنمایی تربیتی یک رخداد ملی و تقویت هویت ملی دانش‌آموزان عنوان کرد.

به گفته وی: طرح «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» با رویکردی تربیتی و ملی، تلاش دارد تا مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس را متناسب با درک و نیاز‌های دانش‌آموزان ابتدایی بازنمایی کرده و نقش مدرسه را به‌عنوان نهادی محوری در تربیت اجتماعی و تقویت هویت ایرانی–اسلامی نسل آینده بیش از پیش برجسته کند.