مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از افتتاح دبستان ۶ کلاسه علی اشرفی در روستای بُروایه اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدی‌پور اظهار کرد: دبستان ۶ کلاسه علی اشرفی روستای بُروایه اهواز شامل ۶ کلاس درس، اتاق معلمان، فضای اداری، سرویس‌های بهداشتی استاندارد و محوطه‌سازی مناسب است.

وی افزود: این فضای آموزشی در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با زیربنای ۳۲۰ مترمربع احداث شده است.

سعیدی پور بیان داشت: اعتبارات پروژه از محل اعتبارات ملی و مشارکتی تأمین شده و بنیاد علمی و آموزشی قلم‌چی به‌عنوان خیر مدرسه‌ساز با سهم ۲۷ میلیارد ریال در تکمیل آن مشارکت کرده و اعتبار کلی پروژه ۱۰۴ میلیارد ریال اعلام شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با اشاره به اهمیت اجرای طرح در روستای بُروایه عنوان کرد: بهره‌برداری از این مدرسه دسترسی دانش‌آموزان منطقه به فضای آموزشی ایمن و استاندارد را به‌طور قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد و نقش مهمی در ارتقای کیفیت فرآیند یادگیری دارد.

وی ضمن قدردانی از همراهی خیرین و دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و همراهی مجموعه‌های محلی، نمونه‌ای ارزشمند از همکاری اجتماعی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.