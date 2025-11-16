پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت: رویداد ایران جان فرصتی بی نظیر و کم سابقه در قاب شبکههای مختلف رسانه ملی برای استان گلستان فراهم خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ رسول شکری نیا در نشست شورای سیاست گذاری رویداد ملی ایران جان گلستان ایران تاکید کرد: بین روزهای ۱۵ تا ۲۱ آذرماه، همه ظرفیتهای رسانه ملی در شبکههای سراسری، استانی و برونمرزی در بخشهای صدا، سیما، خبر و فضای مجازی در اختیار استان ما خواهند بود.
شکری نیا افزود: در این ایام، علاوه بر تاریخ، تمدن و فرهنگ استان، ظرفیتها و خدمات در حال انجام در استان در قاب شبکههای مختلف به نمایش درمی آید و این اقدام، باعث افزایش شناخت مردم در استانهای مختلف کشور از گلستان خواهد شد.
وی گفت: همکاران ما در صدا و سیمای استان در هفته گلستان ایران بالغ بر هفت هزار دقیقه ویژه برنامه این ایام تهیه و آماده پخش کردهاند و بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده در این هفته روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ ارتباط زنده در بخشهای مختلف انجام خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای گلستان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: با توجه به اینگه شعار محوری هفته ایران جان "گلستان نگارستان ایران سرزمین برادری "است، در این هفته برای تبیین فضای همدلی استان در بخشهای مختلف برنامه سازیهای مختلفی انجام شده است.
شکری نیا افزود: مطالبه گری از مسئولان ملی در برنامه هالی خاص این ایام یکی از اولویتهای مهم مد نظر است و استفاده بهینه از این ظرفیت باعث برداشته شدن گامهای موثر در توسعه استان خواهد شد.