به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه کنندگی عباس نادران که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است روایتی از حماسه شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات خیبر را به تصویر می‌کشد.

سجاد بابایی، بهزاد خلج، شبنم قربانی، محمد رشنو، سید مهدی حسینی، افشین حسنلو، محمدرسول صفری و حسام منظور در فیلم سینمایی «مجنون» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پخش این فیلم سینمایی را دفتر پخش بهمن سبز بر عهده دارد.