پخش زنده
امروز: -
به مناسبت سالروز شهادت مهدی زینالدین تماشای فیلم سینمایی «مجنون» از دوشنبه تا چهارشنبه در سینماهای سراسر کشور نیم بها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه کنندگی عباس نادران که محصول سازمان هنری رسانهای اوج است روایتی از حماسه شهیدان مهدی و مجید زینالدین در جزیره مجنون و عملیات خیبر را به تصویر میکشد.
سجاد بابایی، بهزاد خلج، شبنم قربانی، محمد رشنو، سید مهدی حسینی، افشین حسنلو، محمدرسول صفری و حسام منظور در فیلم سینمایی «مجنون» به ایفای نقش پرداختهاند.
پخش این فیلم سینمایی را دفتر پخش بهمن سبز بر عهده دارد.