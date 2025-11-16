به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: فردا دوشنبه آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات در مناطق مرتفع‌ وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و غبار محلی پیش بینی می شود.

وی افزود: روز دوشنبه هم آسمان صاف در برخی ساعات وزش باد پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم در خصوص وضعیت هوای امروز یکشنبه هم گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات افزایش ابر و در مناطق مرتفع وزش باد نسبتاً شدید و غبار محلی پیش بینی می شود.