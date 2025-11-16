به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه پاتاوه در نشست شورای اداری این بخش با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) در فرهنگ اسلامی گفت: ایام فاطمیه فرصتی مغتنم برای تبیین سیره و فضائل حضرت زهرا (س) است.

حجت‌الاسلام سیادت افزود: باید از این ایام برای گسترش فرهنگ عفاف، حجاب و معرفت دینی در میان خانواده‌ها و جوانان بهره گرفت.

بخشدار پاتاوه هم در این نشست یکی از مهمترین مشکلات این بخش را نبود نمایندگی دادگاه عنوان کرد و گفت: که در صورت مشخص شدن مکان برای نمایندگی این مرکز تا یک ماه دیگر در شهر پاتاوه مستقر می‌شود.

سرگرد راست نسب فرمانده حوزه مقاومت بسیج بخش پاتاوه نیز گفت: به مناسبت هفته بسیج مستضعفین بیش از ۳۰ برنامه مختلف در بخش پاتاوه برگزار می‌شود.

برگزاری یادواره شهدای دانش آموزی بخش در مصلی شهر پاتاوه، اجرای پیش از ۲۰ برنامه فرهنگی توسط سپاه، برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا از مسجد امام حسین شهر پاتاوه تا مصلای این شهر پ و ساه پوش کردن سر در ادارات، سیما و منظر شهر پاتاوه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه در این نشست تصویب شد.