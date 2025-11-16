دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی از اجرای طرح پایش زندانیان در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این طرح، شماری از زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی و پایان حبس بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا جعفری‌اصل، دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره)، با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح پایش زندانیان، وضعیت ۲۰ نفر از زندانیان این شهرستان به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارزیابی‌های قانونی، با درخواست مرخصی آنان موافقت شد.

وی افزود: همچنین ۶ نفر از زندانیان که بر اساس مستندات پرونده و ضوابط قانونی، مشمول ارفاقات پایان حبس شناخته شدند، از آزادی بهره‌مند شدند.

دادستان بندر امام خمینی (ره) اجرای طرح پایش زندانیان را در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و بازاجتماعی‌سازی محکومان دانست و تصریح کرد: بررسی مستمر وضعیت زندانیان، گامی مؤثر در صیانت از حقوق آنان و بهبود فرآیند دادرسی است.