دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش، گفت: پیشگیری هوشمندانه، آگاهانه و همه جانبه تنها راه محافظت فرزندان در برابر تهدیدات مواد مخدر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی در پیامی با گرامیداشت هفته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد، گفت: امروز، اعتیاد، خشونت، اضطراب، بی‌انگیزگی، گسست‌های خانوادگی و سایر آسیب‌های اجتماعی، تنها چالش‌های فردی نیستند؛ بلکه مسائلی هستند که نیازمند همکاری، آگاهی و مسئولیت‌پذیری عمومی‌اند.

او افزود: هفته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد، فرصت ارزشمندی است تا بار دیگر همگان با عزمی راسخ‌تر برای مصون سازی نسل نوجوان و جوان در برابر طوفان سهمگین آسیب‌های اجتماعی بویژه اعتیاد و تحقق شعار جزیره پاک داشته باشیم.

اولادعلی خاطرنشان کرد: نوجوانان و جوانان ما، سرمایه‌های اصلی و آینده سازان میهن عزیزمان هستند و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان، خط قرمز ماست.

او افزود: امیدواریم با گسترش برنامه‌های آگاهی‌بخشی، مشاوره‌ای و توانمندسازی در مدارس و دانشگاه‌ها و سراسر کیش، بتوانیم گامی مؤثر در ساختن جامعه‌ای آگاه، سالم و پرنشاط برداریم.