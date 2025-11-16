خبرگزاری صداوسیما، به گزارشبه نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو برای به‌کارگیری ابزار‌های مالی جدید در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: پذیرش این اوراق در بورس انرژی یک تحول مهم در تجارت برق و گسترش ابزار‌های مالی سبز در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل صدور اوراق گواهی تجدیدپذیر (REC) از سوی وزیر نیرو، توانیر با همکاری ساتبا و بورس انرژی فرآیند اخذ مجوز‌ها از سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را تسریع کرد و در نهایت ۱۲ آبان ۱۴۰۴ مجوز رسمی آغاز معاملات صادر شد.

رجبی مشهدی افزود: توانیر برای افزایش اطمینان فعالان بازار، ضمانت تحویل اوراق را بر عهده گرفته است و خریداران می‌توانند با ارائه این گواهی‌ها به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، تعهدات خود در تأمین برق سبز را تسویه کنند. تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر ماهانه اندازه‌گیری و متناسب با آن گواهی سپرده صادر می‌شود. این اوراق در تابلوی سبز بورس انرژی قابل معامله بوده و تا پایان سال شمسی بعد اعتبار دارند. همچنین امکان معاملات ثانویه برای مصرف‌کنندگان، به‌ویژه دستگاه‌های دولتی مکلف به خرید برق سبز، فراهم شده است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به شرایط آب‌وهوایی وابسته و پیش‌بینی آن دشوار است گفت: با صدور گواهی بر اساس تولید واقعی، ریسک عدم تحقق تولید برای نیروگاه‌ها حذف می‌شود.

وی افزود: که مصرف‌کنندگان نیز به دلیل مهلت بلندمدت اعمال اوراق در قبض برق، نگرانی از تطبیق مصرف و خرید نخواهند داشت و گواهی مازاد به دوره‌های بعد منتقل خواهد شد.

رجبی مشهدی در پایان، توسعه ابزار‌های مالی در بورس انرژی را از راهبرد‌های اصلی توانیر برای تعمیق معاملات برق و کاهش نقش دولت در تجارت انرژی عنوان کرد.