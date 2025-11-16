به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان گفت: ثبت‌نام رایگان کلاس‌های سوادآموزی در مدارس دولتی استان تا ۳ دی ادامه خواهد داشت.

محسن اسماعیلی افزود: طرح «کلاس‌گذاری بر پایه مدرسه‌محوری» با هدف ارائه آموزش سواد پایه و تقویت مهارت‌های ضروری برای گروه‌های سنی ۱۰ تا ۶۰ سال، از ۲۱ آبان‌ماه در ۳۱ پایگاه آموزشی استان آغاز شده است.

به گفته وی در این طرح، مدارس دولتی به‌عنوان پایگاه‌های اصلی سوادآموزی و در نوبت عصر فعالیت می‌کنند تا دسترسی گروه‌های هدف به فرصت‌های یادگیری تسهیل شود.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان افزود: در اجرای این طرح، از ظرفیت فرهنگیان شاغل و بازنشسته و همچنین آموزش‌دهندگان فعال در سامانه سوادآموزی استفاده می‌شود تا پوشش آموزشی در تمامی مناطق شهری و روستایی استان افزایش یابد.