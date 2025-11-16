به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اردوی تیم ملی قایقرانی آب‌های آرام جمهوری اسلامی ایران اظهارکرد: ۲۱ نفر در این اردو شرکت دارند که شامل ۱۷ ورزشکار، یک مربی اوکراینی، ۲ مربی و یک کمک مربی هستند.

حمیدرضا سرافراز هدف از برگزاری این اردو را آماده‌سازی قایقرانان جوان کشورمان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا - ژاپن ۲۰۲۵ عنوان کرد.

وی اظهارکرد: این اردو از امروز ۲۵ آبان در دزفول آغاز شده است و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

سرافراز محل برگزاری این اردو را ساحل زیبای پارک دولت دزفول عنوان کرد و افزود: محل اقامت اعضای تیم ملی قایقرانی نیز در هتل دز واقع در سوم شعبان، سد دز و کرخه است.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۲۸ شهریورماه سال آینده به میزبانی ژاپن و در ناگویا آغاز به کار خواهد کرد و ۱۶ روز ادامه دارد.