رئیس بیمارستان شهید ستاری قرچک گفت: زن ۳۵ سالهای بر اثر سانحه شدید موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود و با رضایت خانواده برای اهدای عضو به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب الله منصوری گفت: خانم ۳۵ سالهای از اتباع افغانستان که در پی سانحهی شدید موتورسیکلت آسیبهای متعدد دیده بود، پس از چهار روز بستری در بخش مراقبتهای ویژه، دچار مرگ مغزی شد.
وی افزود: خانواده وی در اقدامی ارزشمند و انساندوستانه، رضایت به اهدای اعضا دادند و بیمار برای انجام مراحل اهدای عضو به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شد.