محمد انصاری گفت: گفت: نظارت دقیق و شفاف، تضمین می‌کند که منابع مالی دقیقاً در همان حوزه‌هایی مصرف شود که موجب افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار و تقویت تاب‌آوری صنعتی استان می‌شود.

مدیرکل صمت البرز همچنین بر نقش کلیدی این اداره‌کل در شناسایی، بررسی و معرفی واحد‌های مشمول تأکید کرد و گفت: هیچ طرح مولد و اشتغال‌زا نباید به دلیل کمبود منابع مالی متوقف بماند. ما با دقت و نظارت کامل، این تسهیلات را در مسیر رشد تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی هدایت خواهیم کرد.

وی افزود: نوسازی صنایع پیشران، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین ژنراتور برای واحد‌های اولویت‌دار، دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و افزایش ظرفیت تولید از جمله این طرح هاست.

وی گفت:اعطای تسهیلات می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت واحد‌های راکد به چرخه تولید، افزایش ظرفیت واحد‌های فعال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد. با توجه به تنوع صنعتی و معدنی البرز، استان از این توافق بهره‌مندی قابل توجهی خواهد داشت و گامی مهم در مسیر جهش تولید برداشته می‌شود.