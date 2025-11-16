اعطای تسهیلات ترجیحی ۴ تا ۱۵ درصدی برای تولید
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مدیرکل صمت البرز گفت: اولویت ما تأمین مالی واحدهای کوچک، دانشبنیانها، واحدهای صادراتمحور و احیای واحدهای راکد است. تسهیلات یارانهای با نرخ ترجیحی ۴ تا ۱۵ درصدی به طرحهای واجد شرایط اختصاص مییابد که میتواند جهشی محسوس در تولید استان ایجاد کند.
محمد انصاری گفت: گفت: نظارت دقیق و شفاف، تضمین میکند که منابع مالی دقیقاً در همان حوزههایی مصرف شود که موجب افزایش بهرهوری، اشتغال پایدار و تقویت تابآوری صنعتی استان میشود.
مدیرکل صمت البرز همچنین بر نقش کلیدی این ادارهکل در شناسایی، بررسی و معرفی واحدهای مشمول تأکید کرد و گفت: هیچ طرح مولد و اشتغالزا نباید به دلیل کمبود منابع مالی متوقف بماند. ما با دقت و نظارت کامل، این تسهیلات را در مسیر رشد تولید و ایجاد فرصتهای شغلی هدایت خواهیم کرد.
وی افزود: نوسازی صنایع پیشران، تکمیل طرحهای نیمهتمام، تأمین ژنراتور برای واحدهای اولویتدار، دوگانهسوز کردن نانواییها و افزایش ظرفیت تولید از جمله این طرح هاست.
وی گفت:اعطای تسهیلات میتواند زمینهساز بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید، افزایش ظرفیت واحدهای فعال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید باشد. با توجه به تنوع صنعتی و معدنی البرز، استان از این توافق بهرهمندی قابل توجهی خواهد داشت و گامی مهم در مسیر جهش تولید برداشته میشود.
نخستین تفاهمنامه همکاری برای اعطای تسهیلات یارانهای به واحدهای تولیدی استان البرز امروز میان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به امضا رسید.این تفاهمنامه با هدف تسهیل تأمین مالی واحدهای صنعتی و صنفی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، احیای واحدهای راکد، نوسازی صنایع و توسعه اشتغال پایدار طراحی شده است.