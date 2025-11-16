پخش زنده
کارشناس هواشناسی از آغاز فعالیت سامانه بارشی از فردا (دوشنبه) در مازندران و بارش برف در گردنههای کوهستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامپور کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: فردا دوشنبه آسمان مازندران نیمهابری است و به تدریج ابری و از غرب استان وزش باد نسبتاً شدید، رگبار باران و رعد و برق پراکنده شروع میشود.
وی با بیان اینکه در گردنههای کوهستانی بارش برف خواهیم داشت، افزود: این شرایط موجب آبگرفتگی محلی و بالا آمدن آب رودخانهها میشود.
کارشناس هواشناسی با هشدار نسبت به احتمال آبگرفتگی محلی، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و وقوع صاعقه، از مردم خواست در تردد محورهای کوهستانی احتیاط کنند.
غلامپور افزود: از سهشنبه تا پایان هفته جو استان پایدار میشود و آسمان مازندران عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی در پایان در مورد وضعیت دریا گفت: دریا امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.