مدیر شرکت خدمات کشاورزی قم از توزیع بیش از ۱۱ هزار تن کودهای کشاورزی یارانهای شامل کودهای ازته و فسفاته و پتاسه برای مصرف بخش کشاورزی استان از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسین زند گفت: در همین رابطه استان قم موفق به کسب رتبه برتر کشوری در ارزیابی عملکرد پایش و بازدید میدانی از کارگزاران توزیع نهادههای کشاورزی، کنترل فرآیند توزیع کودهای کشاورزی یارانهای و پیگیری موارد کشف و قاچاق نهادههای کشاورزی شد.
وی افزود: این موفقیت در راستای اجرای مصوبات هیأت دولت و بر مبنای ابلاغیههای وزارت جهاد کشاورزی و در راستای کنترل و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کودهای شیمیایی یارانهای و مبارزه با قاچاق کالا حاصل شدهاست.
مدیر شرکت خدمات کشاورزی قم ادامه داد: طی ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۴، استان قم با اجرای دقیق دستورالعملهای تأکیدی مبنی بر نظارت مستمر بر عملکرد کارگزاران، توانسته است در شاخصهای «پایش انبارها»، «بازدیدهای میدانی مستند»، و «پیگیری قضایی موارد قاچاق در حوزه نهادههای یارانهای» رتبه برتر در میان استانهای کشور را کسب کند.
زند تاکید کرد: استان قم با بهرهگیری از سازوکارهای سیستمی و تیمهای نظارتی، موفق شد ضمن جلوگیری از انحراف در توزیع، الگویی از اجرای هماهنگ میان واحدهای بازرگانی، تامین و تدارکات را ارائه دهد و در همین راستا موفق به کسب رتبه برتر کشوری در نظارت توزیع کودهای شیمیایی یارانهای شد.
وی با اشاره به اینکه کودهای کشاورزی یارانهای از طریق شبکه رسمی (دولتی) توزیع میشود، افزود: شبکه رسمی توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان قم شامل ۲۱ کارگزار توزیع نهادههای کشاورزی است که کودهای کشاورزی را براساس سهمیه مصوب و بهصورت صد درصد سامانهای و بانرخ مصوب دولتی در اختیار کشاورزان قرار میدهند.
مدیر شرکت خدمات کشاورزی قم ادامه داد: تمامی مراحل تامین و تدارک و توزیع از مبدا تا مقصد نهایی که رسیدن به دست کشاورزان است، تحت کنترل و نظارت کامل سامانهای و میدانی قرار دارد و در همین رابطه بیش از ۹۰ درصد تحویل گیرندگان کود طی تماسهای تلفنی و یاحضوری مورد رصد و راستی آزمایی قرار میگیرند.